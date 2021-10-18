Зеленський про "Північний потік - 2": Ми говорили про небезпеку для всієї Європи. Зараз нас чують

Європейські партнери чують докази України щодо загроз, які становить запуск російського газопроводу "Північний потік - 2". Про це в інтерв'ю каналу ICTV, яке вийшло 18 жовтня, заявив президент України Володимир Зеленський.

Ведучий запитав, чи готова Європа дати "більш чітку, ніж занепокоєння", відповідь на шантаж Росії в газовому питанні.

"Упевнений, що Європа точно хоче дати відповідь. Уже зараз вони дослуховуються до України, яка била тривогу ще до початку опалювального сезону. Ми про це говорили лідерам Європи, з президентом [США Джо] Байденом. Ми говорили, що буде дефіцит на газовому ринку і Росія буде це використовувати, щоб тиснути для дуже швидкого запуску "Північного потоку - 2". Для нас це було зрозуміло, ми розуміли, що будуть виклики для нас, але у нас є свій газ і наше суспільство буде забезпечено. Тим не менше, ми говорили про небезпеку для енергетичної безпеки всієї Європи. Зараз нас чують", - відповів Зеленський.

За словами президента, вже є реакція світової спільноти на ті попередження, які озвучувала Україна.

"Після того, як "Північний потік - 2" буде добудований, його ще треба запустити. Для нас дуже важливо, щоб Третій енергетичний пакет [Євросоюзу] було до нього застосовано, а також багато інших технічних речей, - щоб усе було по закону. Росія, зрозуміло, цього не хоче", - сказав Зеленський.

Він назвав "Північний потік - 2" сучасною енергетичною зброєю Росії.

"Наслідків цієї зброї ніхто ще не знає - зими ми не пройшли, Європа зими не пройшла. Побачимо, що буде навесні", - додав він.