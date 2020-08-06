Зеленський - про перемир'я на Донбасі: Гарантувати нічого не можу, "тримаємо кулаки"

Президент Володимир Зеленський наголошує, що дотримання режиму повного і всеосяжного припинення вогню залежить не тільки від України, інакше можна було б переходити до наступного етапу завершення війни.

На цьому глава держави наголосив під час спілкування із журналістами у Часовому Яру на Донеччині, яке транслював Офіс Президента у Фейсбуці, передає кореспондент Укрінформу.

"У житті можливо все, ми боремося за те, щоб цей режим (тиші - ред) не порушувався. Але все може бути. Це життя, ви всі це розумієте. Якби це залежало тільки від нашої сторони, я впевнений, що це був би зараз принциповий режим тиші і ми б перейшли до наступних кроків та до наступних етапів закінчення війни", - наголосив Зеленський.

За його словами, питання щодо порушення режиму тиші нині є складним, адже там є багато проблем.

"Ми хочемо витримати цей режим тиші, щоб кожного дня не втрачати наших військових. Для нас це дуже важливо", - підкреслив глава держави.

Зеленський запевнив, що українська сторона робить усе можливе заради завершення війні, але гарантувати він нічого не може.

"На зустрічах у Мінському форматі, так і на зустрічі в режимі відеоконференцій засідання Тристоронньої контактної групи ми будемо тримати кулаки", - сказав Президент.