Зеленський про перший день візиту до Польщі: Це прорив у відносинах

Президент України Володимир Зеленський позитивно оцінив перший день офіційного візиту до Польщі.

"Не відлига у відносинах, а прорив - я так охарактеризував підсумки першого дня мого візиту до Польщі", - написав Зеленський на своїй сторінці в Фейсбук у суботу ввечері.

Він зазначив, що обговорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою врегулювання українсько-польських претензій історичного минулого країн. Сторони домовилися відновити під патронатом президентів робочу групу "щодо обнулення взаємних претензій".

"Зокрема, спільні експедиції будуть займатися пошуком і перепохованням на батьківщині загиблих польських і українських воїнів і мирного населення. Це було дуже болюче питання, але величезна взаємна повага, політична воля будувати дружні стратегічні відносини України і Польщі допоможуть нам завершити цю роботу і перевернути хворобливі сторінки спільної історії. Ми будемо не тільки взаємно дбати про пам'ятники і похованнях українців в Польщі і поляків в Україні, але я також запропонував звести на кордоні Меморіал примирення", - написав президент України.

Зеленський зазначив, що в день початку Другої світової війни згадають більше 100 тис. українців під польськими прапорами, які захищали в 1939 році Польщу від нацистської навали.

"Етнічні українці були другою за чисельністю національною групою в польській армії", - підкреслив глава держави.

"Що стосується сучасності: ми домовилися вирішити проблему з вантажоперевезеннями через українсько-польський кордон. В енергетичній сфері ми обговорили співпрацю в форматі Вашингтон - Варшава - Київ", - додав він.

Зеленський висловив упевненість у змістовності наступних зарубіжних візитів.

"Візит триває. 1 вересня ще багато важливих справ і зустрічей. Сподіваюся, що більшість моїх зарубіжних візитів будуть такими ж змістовними.

Продовжуємо працювати!", - підсумував глава держави.