Зеленський - про розслідування Pandora Papers: "Квартал 95" на причетний до відмивання грошей

Президент Володимир Зеленський запевняє, що жодних нових деталей у розслідуванні проєкту Pandora Papers про нібито його зв'язок із низкою офшорних володінь не побачив, уся оприлюднена інформація була відома і раніше.

"Студія Квартал 95" на причетна до будь-якого відмивання грошей, заявив він в ефірі телеканалу ICTV, повідомляє Укрінформ.

"Чесно кажучи, сюжет (фільму-розслідування - ред.) не дуже, я вам кажу як професіонал. Чому? Тому що, по-перше, нічого нового, це було для мене як дежавю. У 2019 році те саме кіно я бачив на каналах Порошенка, який показував, тому що розумів, що проти мене нічого немає, бруду ніякого немає", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що жодних нових деталей у розслідуванні не побачив.

Водночас відповідаючи на запитання щодо відкриття 2012 року офшорних компаній, Президент зауважив, що "за часів Януковича всі структуризували свій бізнес, особливо бізнес, пов'язаний із телебаченням, зі ЗМІ, усі канали мали компанії за кордоном, тому що це була можливість, щоб на тебе політика не впливала".

"У "Кварталу 95" була сатира, на яку хотіли всі тиснути, хотіли впливати. Податкова ходила до нас якщо не щодня, то щотижня. Тому для таких речей було структурування бізнесу "Студії Квартал 95", відкривалися компанії за кордоном, окрім тих багатьох компаній, які були на території України", - розповів глава держави.

Разом з тим він запевнив, що про відмивання грошей тими компаніями не йшлося.

"Я особисто побудував без бюджетів, без держави бізнес в Україні з нуля. Відмиванням у 2012 році ніяких грошей, і з 2012, і з 2001 і в 2019 не займався ні я, ні жоден член "Студії Квартал 95". Ми займалися виключно творчістю", - підкреслив Зеленський.

Раніше редакція "Слідство. Інфо" оприлюднила фільм-розслідування "Офшор 95", в якому йдеться про те, що документи Pandora Papers, нового витоку з 14 фірм, які реєстрували й обслуговували офшорні компанії, нібито частково підтвердили схему переказу коштів від структур олігарха Ігоря Коломойського в офшорні фірми Президента Володимира Зеленського та його соратників.

Зокрема, за інформацією видання, журналістам вдалося визначити кінцевих власників офшорів, які могли отримати кошти, і що ці кошти нібито могли бути частиною історії з виведенням і відмиванням коштів Приватбанку.

Розслідування Pandora Papers проведене Міжнародним консорціумом журналістів- розслідувачів (ICIJ) і представниками 150 редакцій з усього світу. Воно викриває офшорні активи 35 колишніх і діючих світових лідерів. У цьому списку - експрем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, король Йорданії Абдалла II, президент Кенії Ухуру Кеніата. Крім того, розслідування викриває причетність російського медіаменеджера Костянтина Ернста до мільярдної приватизаційної угоди в РФ.

Загалом проєкт Pandora Papers опрацював 11,9 мільйона файлів з 14 офшорних юридичних фірм і постачальників послуг. Документи знімають завісу з фінансової системи, яка дозволяє 0,1% людей на планеті приховувати свій статок від податкових інспекторів, контролюючих органів і громадськості. ICIJ отримала документи і поділилася даними з журналістами з 117 країн.



