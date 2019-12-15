Зеленский проигнорировал годовщину объединительного собора ПЦУ

В воскресенье, 15 декабря, президент Украины Владимир Зеленский проигнорировал годовщину Объединительного собора, на котором была создана Православная церковь Украины. Об этом сообщает "Прямой".

Владимир Зеленский проигнорировал торжественную литургию, посвященную первой годовщине Объединительного собора ПЦУ.

"Также нет никаких упоминаний об этом историческом событии на сайте Офиса президента или в официальных аккаунтах в соцсетях главы государства", - говорится в сообщении.

Последняя новость на сайте президента Украины датирована 14 декабря. В ней сообщается, что Владимир Зеленский почтил ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

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