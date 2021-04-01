Зеленський прокоментував нарощування військ РФ біля кордону України

Президент України Володимир Зеленський прокоментував дії Росії, яка стягує війська до кордону України.

За його словами, українські військові готові до будь-яких провокацій.

Про це йдеться у повідомленні на його офіційній сторінці в Facebook.

За його словами, українські військові готові до будь-яких провокацій.

Крім того, Зеленський зазначив, що нарощування російських військ на кордоні з Україною є "грою м'язами" в форматі військових навчань і можливі провокації.

"Таким чином вона намагається створювати атмосферу загрози та водночас - тиску під час переговорів щодо припинення вогню та щодо миру як нашої цінності. Наша армія - це не лише сила та міць, це також мудрість і виваженість. Наша держава - це єдність. Ми завжди готові до будь-яких провокацій", - підкреслив Зеленський.

Раніше українська розвідка повідомила, що Росія готова до війни на Донбасі з просуванням вглиб України.

Нагадаємо, 31 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи Росія відмовилася підтримати спільну заяву про повернення до режиму припинення вогню на Донбасі.

У Кремлі також заявили, що останнє загострення на Донбасі може призвести до поновлення війни.

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