Зеленський прокоментував інавгурацію Байдена

Президент України Володимир Зеленський спостерігав за інавгурацією 46-го президента США Джозефа Байдена.

Про це він написав у своєму Twitter.

Зеленський опублікував фото, на якому він разом з тимчасової повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін.

"Буду радий запросити Джо Байдена в добре знайомий йому Київ. Я впевнений, що відносини між нашими країнами покращаться", - написав президент України.

Раніше Джо Байден приніс присягу президента США та офіційно став 46-м лідером Сполучених Штатів.

На церемонії інавгурації Байдена до присяги привів головний суддя Верховного суду Джон Робертс на Західному фронті Капітолію.

Церемонія почалася з державного гімну США і молитви.

Перед цим присягу віцепрезидента США прийняла Камала Харріс, яка стала першою в історії США жінкою на цій посаді.

"Я урочисто присягаюся, що підтримуватиму та захищатиму Конституцію Сполучених Штатів від усіх ворогів, як іноземних, так і вітчизняних, що маю нести справжню віру і відданість того ж; що я приймаю цей обов'язок вільно, без будь-яких розумових застережень або цілей ухилення; та що я буду добре та сумлінно виконувати обов'язки, пов'язані з посадою, на яку я збираюся вступити. Хай допоможе мені Бог", - сказала Харріс.

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