Зеленський прокоментував справу нардепа Трухіна

Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію скандального відео з народним депутатом Олександром Трухіним. За його словами, всі повинні за таке відповідати.

Про це повідомляє "РБК-Україна", посилаючись на заяву президента на брифінгу з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте.

За його словами, з цим мають розібратись правоохоронці.

"Щодо пана Трухіна. Оприлюднено відео. Я повністю підтримую реакцію Давида Арахамії, партії "Слуга народу". Думаю, що всі одноголосно підтримують, щоб звільнити Трухіна з партії. Це ж питання справедливості. Всі повинні бути рівні, всі повинні відповідати за це", - заявив він.

Нагадаємо, 23 серпня минулого року на Бориспільській трасі на в'їзді до Києва сталася аварія, внаслідок якої постраждали 6 осіб. Згодом з'явилася інформація, що за кермом автомобіля знаходився Олександр Трухін.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова доручила зареєструвати кримінальне провадження проти народного депутата Олександра Трухіна.



