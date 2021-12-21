Зеленський прокоментував справу проти Порошенка

Президент Володимир Зеленський прокоментував справу проти лідера "Євросолідарності" Петра Порошенка, якого підозрюють у державній зраді за епізодами за часів його правління.

У коментарі журналістам Зеленський заявив, що підозра не вплине на ситуацію всередині країни і Порошенко не зможе мобілізувати прихильників для великої акції протесту, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, на ситуацію всередині країни "впливають фінансові групи", частиною яких є і Порошенко. Президент переконаний, що грошей у "групи Порошенка" вже не так багато, щоб проплачувати великі акції.

"Я думаю, що підтримки цих процесів у суспільстві немає і зрозуміло чому. Воно так не вийде - заробляти на тому суспільстві, а потім щоб це суспільство тебе підтримувало. Я думаю, що люди розуміють, що відбувається, і мені здається, що з часом люди зрозуміють, хто є хто", - заявив Зеленський.

Напередодні Порошенку підписали підозру в державній зраді через постачання вугілля з окупованого Донбасу.

За версією слідчих, Порошенко у 2014 році зірвав постачання вугілля з ПАР і дозволив організувати поставки з окупованого Донбасу.

У справі про постачання вугілля з окупованого Донбасу проходять також голова політради "Опозиційна платформа - За життя" Віктор Медведчук і колишній міністр енергетики Володимир Демчишин.

Порошенкові підозру не вручили і він виїхав з країни з робочими візитами.

21 грудня він повідомив, що повернеться до України у першій половині січня.

Бабель

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