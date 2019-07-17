Зеленский просит Парубия созвать внеочередное заседание Рады

Президент Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрею Парубию с просьбой созвать внеочередное пленарное заседание Рады в четверг, 18 июля для принятия закона об антикоррупционном суде. Об этом на брифинге сообщил замглавы Офиса президента Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Как сообщается, Зеленский просит Парубия созвать заседание Рады для рассмотрения внесенных в парламент главой государства законопроектов. В частности, законодательство для работы антикоррупционного суда.

"Президент Украины требует от парламента собраться как можно быстрее на внеочередное заседание и принять закон (о ВАКС, - ред)", - заявил Рябошапка.

Напомним, у президента Владимира Зеленского планируют уже в четверг созвать внеочередную сессию парламента и требовать принять законодательство относительно Высшего антикоррупционного суда.

Отметим, 13 июля спикер Верховной Рады заявил о закрытии десятой сессии парламента. Он тогда заявил, что с 15 по 19 июля народные депутаты будут работать в комитетах, комиссиях и фракциях.

РБК-Украина писало, что Рада неоднократно отказывалась принимать законопроекты, которые подавал Зеленский. В частности, о публичных закупках или законопроект об импичменте.

Отметим, президент ранее внес в Раду законопроект о новой люстрации. Согласно ему под люстрацию попадут лица, которые в период с 23 февраля 2014 по 19 мая 2019 занимали высокие должности.