Зеленський просить ВР наразі не розглядати його законопроект про перезавантаження КС

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Верховної Ради з проханням не розглядати ініційований ним для перезавантаження Конституційного Суду законопроект до отримання висновків Венеціанської комісії щодо ситуації, що склалася після ухвалення суддями КС рішення стосовно системи електронного декларування та кримінальної відповідальності за завідомо недостовірне декларування, повідомляють в Офісі президента України.

"Законопроект, який був ініційований президентом України для перезавантаження Конституційного Суду, спрямований тільки на те, щоб відновити довіру громадян до конституційного судочинства. Глава держави звернувся з проханням до парламенту не розглядати цей законопроект до того моменту, як отримаємо висновки Венеціанської комісії щодо ситуації, яка склалася після знищення суддями Конституційного Суду України системи контролю за електронним декларуванням у нашій державі, та щодо самого цього рішення", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті президента України в середу ввечері.

В ОПУ додали, що очікують висновків Венеціанської комісії вже наприкінці поточного тижня.

В Офісі президента висловили переконання, що Конституційний Суд України як інституція цілком може діяти так, щоб отримати від суспільства високий рівень поваги та довіри, забезпечити безумовне дотримання й виконання конституційних цінностей, принципів і норм.

"Але змушені констатувати, що частина нинішнього складу суддів Конституційного Суду своїм рішенням No13-р від 27 жовтня 2020 року щодо системи електронного декларування та кримінальної відповідальності за завідомо недостовірне декларування, ухваленим усупереч конституційним цінностям, з численними порушеннями норм закону "Про Конституційний Суд України", чинних міжнародних договорів України, регламенту самого суду, а також в умовах реального конфлікту інтересів багатьох суддів і без належного дотримання процедури, зробила повагу та довіру до діяльності цих конкретних суддів КС фактично неможливою", - йдеться в повідомленні Офісу президент України.

В ОПУ наголошують, що порушення окремими суддями конституційних цінностей і норм чинного законодавства не повинно спричинити довгострокову недовіру громадян до органу конституційної юрисдикції Української держави загалом.

"Суспільство ніколи не погодиться з руйнацією всіх тих реформ, зокрема й антикорупційних, які були проведені для інтеграції України до спільноти цивілізованих держав світу. Саме така руйнація і є головною загрозою від діяльності наявного складу Конституційного Суду, а не інституції як такої", - переконані в Офісі президента.

Згідно з інформацією, у Верховній Раді є понад десять законодавчих ініціатив, які покликані вивести Україну з кризи, спровокованої суддями Конституційного Суду. "Не може йтися про те, що ухвалення лише якогось одного закону достатнє для того, щоб відновити повноцінну роботу антикорупційної інфраструктури, зокрема й електронного декларування, а також для того, щоб відновити довіру до діяльності КСУ", - додають в офісі та наголошують, що позиція ОПУ полягає в необхідності відновити повагу та довіру суспільства до КС, "підірвану окремими суддями, які голосували за це ганебне рішення".