Зеленський проситиме Байдена втрутитись у ситуацію із добудовою "Північний потік-2"

Дуже малоймовірно, що усі зобов'язання в межах угоди між США та Німеччиною щодо будівництва газопроводу Північний потік-2 будуть виконуватися у повному обсязі.

Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post, опублікованому 19 серпня.

Український лідер відмовився прямо відповідати на питання, чи вважає такий договір зрадою, лише посміхнувшись і знизавши плечима.

- Звичайно, я не в захваті від цієї домовленості, якщо я можу це так назвати, і формату, в якому вона була досягнута, - заявив Зеленський.

Він також зазначив, що ще раз звернеться до президента США Джо Байдена з проханням втрутитися в ситуацію і заблокувати введення газопроводу в експлуатацію.

Нагадаємо, зустріч президентів України і США запланована на 31 серпня і пройде в столиці США - Вашингтоні. Крім того, Зеленський також відвідає штат Каліфорнія.

На зустрічі двох лідерів планується обговорення питань безпеки: зокрема, деокупацію українського півострова Крим, а також протидії агресивним діям Російської Федерації.

Крім того, планується укладення домовленості про розробку плану зі зміцнення енергобезпеки України.