Зеленський провів нараду щодо реформи держуправління.

Президент Володимир Зеленський сьогодні провів нараду з представниками уряду та парламенту щодо реформування державного управління та розвитку регіонів. Кабмін та Рада представили главі держави стратегії, які вони розробили.

Про це повідомив Офіс президента.

Як заявив на нараді Зеленський, в Україні потрібно побудувати "професійну й доброчесну державну службу", адже тільки тоді країна буде успішною.

"Громадянин має довіряти державі - тільки тоді Україна буде успішною. А для цього ми маємо побудувати професійну й доброчесну державну службу, яка працює в інтересах громадян. Ми маємо забезпечити повну відкритість влади та ефективно використовувати ресурси", - сказав він.

Також на нараді обговорили якісні публічні послуги, а також ефективне управління регіонами та ефективне місцеве самоврядування, цифровізацію та інші питання. Зеленський також наголосив на необхідності поглиблення децентралізації.

"Поглиблення децентралізації підніме благоустрій у регіонах і дасть шанс працевлаштування на місцях", - пояснив президент.

Минулого тижня Зеленський заявив, що децентралізацію в Україну ще не завершено та назвав три головні завдання для української влади.

