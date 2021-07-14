Зеленський провів першу телефонну розмову із Сі Цзіньпіном

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави.

"Лідери держав обмінялись вітаннями з нагоди десятої річниці встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР і підтвердили обопільну налаштованість на його розвиток і поглиблення", - ідеться в повідомленні.

Також обговорювалися питання боротьби з викликами, пов'язаними з пандемією COVID-19. Президент подякував голові КНР від імені українського народу за постачання вакцин проти коронавірусу в Україну. "Ці вакцини врятували життя багатьом українцям", - заявив він.

Лідери держав відзначили, що спільна боротьба з пандемією і співробітництво Китаю й України є живим втіленням дружби між нашими народами.

"Китай - торговельно-економічний партнер України номер один у світі. І ми зацікавлені в повній реалізації потенціалу двосторонньої взаємодії, насамперед у сферах торгівлі та крупних інфраструктурних проєктів", - заявив Зеленський. Глава держави окремо зазначив, що, попри глобальну пандемію, товарообіг між Україною й Китаєм зростає другий рік поспіль. Це свідчить про продуктивну двосторонню співпрацю.

Президент наголосив на важливості участі китайських інвесторів у реалізації низки проєктів з розвитку інфраструктури морських портів, будівництва й модернізації доріг, розвитку залізниць та міської інфраструктури й муніципального господарства.

Під час розмови було підтверджено зацікавленість у нарощуванні українського експорту до Китаю та розширенні співробітництва у переробці української сільськогосподарської продукції.

Як зазначається, Сі Цзіньпін відзначив важливість президентського проєкту "Велике будівництво" й висловив готовність Китаю співпрацювати на цьому напрямі. Крім того, сторони приділили увагу потенціалу співпраці в галузі торгівлі та можливості збільшення її обсягів. Зеленський висловив сподівання, що Україна може стати "містком у Європу" для китайського бізнесу.

Очільники держав також обговорили важливість розвитку міжлюдських контактів між нашими країнами та домовились укласти Угоду про безвіз між Україною й Китаєм.

Крім того, Володимир Зеленський підтвердив незмінність позиції України в питанні єдиного Китаю. Своєю чергою Сі Цзіньпін підкреслив, що Китай поважає шлях незалежності, обраний українським народом, підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Лідери двох держав обмінялися запрошеннями здійснити візити у зручний час.

Як повідомляв Укрінформ, 6 липня міністр інфраструктури Олександр Кубраков та міністр комерції Китайської Народної Республіки Ван Веньтао підписали міжурядову угоду, яка передбачає розширення співробітництва, сприяння співпраці між Україною і Китаєм із метою реалізації спільних проєктів у галузі будівництва інфраструктури.