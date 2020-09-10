Зеленський провів розмову з Меркель

Щойно відбулася телефонна розмова Президента України Володимира Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Про це написав у Twitter посол України у ФРН Андрій Мельник, передає УНН.

"Щойно відбулася дванадцята за ліком телефонна розмова Президента Зеленського та канцлера Німеччини Ангели Меркель. Чергове свідчення унікального за інтенсивністю і взаємною довірою тісного діалогу лідерів двох держав та наростального україно-німецького стратегічного партнерства", - написав дипломат.

Зазначимо, раніше сьогодні ЗМІ повідомляли, що Зеленський і пані канцлер планували обговорити події останніх днів на Донбасі й прийняті в рамках Тристоронньої контактної групи рішення.

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський наступного тижня відвідає з офіційним візитом Австрію, де проведе ряд зустрічей та візьме участь у кількох заходах.

Щойно відбулася дванадцята за ліком телефонна розмова Президента @ZelenskyyUa та Канцлера Німеччини Ангели Меркель. Чергове свідчення унікального за інтенсивністю і взаємною довірою тісного діалогу лідерів двох держав та наростального стратегічного партнерства