Зеленський провів телефонну розмову з Байденом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом США Джоном Байденом. Відповідне повідомлення опубліковане у твіттері Зеленського.

Зеленський зазначив, що обговорив з президентом США Джо Байденом американське лідерство в антиросійських санкціях та оборонну допомогу Україні.

"Щойно мав розмову з Джо Байденом. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку", - підкреслив президент.

Щойно мав розмову з @POTUS. Обговорили американське лідерство щодо антиросійських санкцій та оборонної допомоги Україні. Маємо зупинити агресора якнайшвидше. Вдячний за підтримку!- Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 1, 2022

Нагадаємо, сьогодні вранці державний секретар США Ентоні Блінкен у розмові з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою пообіцяв збільшити постачання зброї та кількість санкцій проти Росії.