Зеленський провів телефонну розмову з Ердоганом: йшлося про коронавірус

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Турецької Республіки Реджепом Таїпом Ердоганом, під час якої співрозмовники обговорили ситуацію довкола поширення коронавірусу у світі та заходи, які вживаються в обох країнах з метою забезпечення захисту громадян. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

"Було досягнуто низки практичних домовленостей щодо координації зусиль і співпраці між Україною та Туреччиною стосовно боротьби з пандемією та її наслідками. Президент Турецької Республіки пообіцяв невідкладно розглянути запити української сторони щодо постачання респіраторів і захисних костюмів", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що президенти висловили задоволення реалізацією домовленостей, досягнутих під час їхньої особистої зустрічі 3 лютого цього року, зокрема щодо будівництва житла в Херсоні та Генічеську для вимушених переселенців з Криму.

Також окремо обговорили ситуацію, що склалася для українських автоперевізників на турецько-болгарському кордоні у зв'язку із забороною в'їзду до Туреччини.

Ердоган запевнив, що відповідальні турецькі міністерства отримають доручення, і ситуація найближчим часом буде розв'язана.

Нагадаємо, що Зеленський провів десяту телефонну розмову з Меркель щодо підтримки у боротьбі з пандемією коронавірусу.