Зеленський провів закриту нараду у зв'язку із загостренням ситуації в Білорусі

Президент України Володимир Зеленський провів закриту нараду з керівниками розвідувальних органів України, очільниками силових структур, а також головами низки обласних державних адміністрацій у зв'язку з різким загостренням ситуації в Республіці Білорусь.

Глава держави зазначив, що події в цій країні можуть суттєво вплинути на Україну.

Під час наради була детально проаналізована як внутрішньополітична ситуація в самій Білорусі, так і численні зовнішні чинники, які можуть вплинути на розвиток післявиборчих подій.

Також була проведена оцінка всіх можливих сценаріїв подальшого розвитку сьогоднішнього внутрішньополітичного загострення в сусідній країні, включно з різними типами ескалації з огляду на так звані гібридні типи світових конфліктів.

Крім того, був проведений аналіз ризиків безпосередньо для України, які виникають у зв'язку з тим чи іншим розвитком ситуації.

За підсумками зустрічі зроблені відповідні висновки та дані розпорядження.

Служба зовнішньої розвідки України

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