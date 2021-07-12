Зеленський провів зустріч із президентом Німеччини Штайнмаєром

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Німеччини обговорив із федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром готовність України до вступу у Європейський Союз і НАТО на тлі реалізації реформ у сферах судочинства і боротьби з корупцією, повідомляє прес-служба президента в понеділок.

Як зазначив глава держави, "реалізація положень законопроекту про деолігархізацію разом з іншими законодавчими проектами забезпечить розподіл великого бізнесу і політики в Україні".

Зі свого боку, Франк-Вальтер Штайнмаєр наголосив, що "впровадження антиолігархічного закону забезпечить більшу прозорість і поліпшить бізнес- клімат в Україні, що підвищить зацікавленість німецьких підприємців інвестувати в Україну".

Співрозмовники приділили увагу ситуації з безпекою на сході України, а також подальшій практичній підтримці з боку Європейського Союзу, зокрема Німеччини, в забезпеченні населення України вакцинами.

Під час зустрічі також було наголошено на важливості питання збереження історичної пам'яті та відновлення історичної справедливості, чим активно займаються в обох країнах.