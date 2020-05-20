Зеленський проводить прес-конференцію: онлайн

Сьогодні, 20 травня президент України Володимир Зеленський збирає прес- конференцію. Зустріч із представниками ЗМІ проходить в річницю інавгурації Зеленського на посаду глави держави. Початок заходу заплановано на 10:30 в парковій частині Маріїнського палацу.

В ОПУ відзначили, що зустріч пройде з обмеженим числом учасників, через карантинний режим у зв'язку з епідемією коронавірусу в країні. Від кожного ЗМІ акредитують по одному журналісту і одному фотографу (відеооператору).

Напередодні прес-конференції керівник ОП Андрій Єрмак заявив, що Володимир Зеленський має намір провести спілкування з представниками засобів масової інформації за підсумками першого року своєї роботи на посаді президента України.

Зустріч Зеленського з журналістами могла відбутися ще в квітні. Однак через спалах COVID-19 і введений у зв'язку з цим карантинний режим, захід перенесли до стабілізації ситуації з захворюваністю.

Через рік після оголошення перемоги Володимира Зеленського на виборах 2019, 22 квітня Офіс президента презентував фільм "Рік президента Зеленського". Також в ОП заявили, що після завершення карантину глава держави збере прес- конференцію, на якій відповість на всі питання щодо результатів своєї роботи за рік.