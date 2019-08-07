Зеленский проводит совещание с силовиками из-за убийства боевиками "ДНР" военных под Павлополем

На встрече присутствуют секретарь СНБО и начальник Генштаба.

Президент Украины Владимир Зеленский проводит совещание с силовиками из-за обстрела боевиков, который произошел 6 августа в районе Павлополя на Донбассе, в результате которого погибли четверо украинских военных.

Совещание проходит в Офисе президента Украины.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба Руслан Хомчак, представители ключевых подразделений ВСУ, секретарь СНБО Александр Данилюк.

Напомним, в зоне боевых действий на Донбассе российские оккупанты обстреляли позиции ВСУ, в результате чего погибли бойцы 36-й бригады морской пехоты. Они занимались инженерным оборудованием позиций взводно- опорного пункта, когда боевики открыли огонь из ручного противотанкового гранатомета. По словам Данилюка, смерть украинцев не останется без внимания.

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Прошлые сутки на передовой разрушила хлебное перемирие. В штабе ООС сообщили про минометный обстрел возле поселка Южное, недалеко оккупированной Горловки. Кроме того, из гранатометов и пулеметов боевики обстреляли Травневое, по Богдановке били еще и с боевых машин пехоты.