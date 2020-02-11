Зеленский: Путин понимает, что надо закончить эту войну

Президент Владимир Зеленский заявил, что хозяин Кремля Владимир Путин "понял его" во время встречи в Нормандском формате, которая состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. Об этом Зеленский сказал в интервью "Интерфакс- Украина".

По его словам, президент страны-агрессора понял, что необходимо завершить войну на Донбассе.

"Я уверен, что он меня понял, очень прозрачно понял. Кажется, что если такой контакт, глаза в глаза, ты сразу понимаешь, кто перед тобой, что за человек. Несмотря на все данные разведки. Мне кажется, что он меня понял. И он понимает, что надо закончить эту войну", - сказал Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что Россия вряд ли прекратит свои попытки создавать "новые глобальные идеи".

"Но самое страшное, что может быть для России - это распад ее в том виде, в котором она сейчас существует. Эскалация и захват такой большой страны, как Украина - это, я уверен, единственный реально опасный шаг для России, который может привести к внутреннему жесткому конфликту в России", - считает президент.

Он добавил, что не считает себя правым на 100%, а лишь озвучивает свои мысли и предположения.

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