Зеленский: Путин понимает мою позицию о том, что Украина - независимая страна

Президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что президент Российской Федерации Владимир Путин понимает позицию Главы державы относительно независимости Украины. Об этом он заявил в интервью The Times of Israel, комментируя то, что Украину "втянули в противоречие вокруг президента Трампа".

"С президентом Российской Федерации сегодня начался наш диалог. У нас было несколько телефонных звонков. Мы создали формат для нашего диалога, который привел к некоторым чувствительным решениям. Мы вернули наших пленных, наши корабли. После трех лет без встреч нам удалось договориться о "нормандском формате". После этого произошел второй обмен заключенными - самый большой такой обмен", - сказал Президент.

Он напомнил, что в начале декабря состоялась первая встреча в "нормандском формате" после трехлетней паузы.

На вопрос интервьюера, считает ли Путин Украину за страну, Зеленский ответил "я не знаю, что он думает".

"Он не говорил мне. Я думаю, он понимает мое отношение: Украина - независимая страна. Мы большая страна, самая большая в Европе. Я думаю, что он понимает. Что он думает об этом? Это в его голове", - добавил он.

Как сообщалось в УНН Зеленский заявил, что сделал то, что мог, как президент Украины, для хороших, надежных и прочных отношений с США.