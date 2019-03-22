Зеленский рассказал, что будет с его бизнесом после выборов

Кандидат в президенты Украины, комик Владимир Зеленский на встрече с представителями зарубежных средств массовой информации пообещал, что в случае победы на выборах главы государства распрощается со всем своим бизнесом, передает replyua.net. В том числе, Зеленский откажется от всех своих бизнес-активов, как только он выиграет выборы президента.

Более того, он рассказал о сроках, согласно с которым начинающий политик планирует выйти из всех своих бизнес-долей ближе к выборам в Верховную Раду, которые намечены на октябрь текущего года. При этом шоумен поспешил подчеркнуть, что у него нет никаких обязательств ни с одной компанией, а с "1+1" работает только студия "Квартал 95".

Стоит отметить, что у Зеленского одна из наиболее крупных деклараций среди всех кандидатов в президенты. Он продолжает оставаться совладельцем Green Family LTD, которая ведет бизнес на территории России. В настоящий момент неизвестно, есть ли у Зеленского контракт с компанией "Золотой Век", продающей ювелирные украшения.

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