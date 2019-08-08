Зеленский рассказал Эрдогану о браслетах с именами 24 украинских моряков

лава Украины Владимир Зеленский рассказал Реджепу Эрдогану о браслетах с именами 24 украинских моряков, незаконно удерживаемых в России

Об этом он рассказал во время встречи со своим турецким коллегой, передает "ДС" со ссылкой на телеканал "Наш".

"Я убедил родителей (моряков), что не сниму эти браслеты до тех пор, пока мы не вернем наших моряков. У меня как у гаранта Конституции очень много дел, и когда я на минуту забываю про них - эти браслеты мне помогают - напоминают о них", - сказал Зеленский.

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ответ сказал, что если каждый раз надевать браслет на руку, скоро места на руке не останется.

"Мы переживаем много событий, которые могут потребовать от нас надевания браслетов. Во всем мире люди испытывают муки - от Керченского пролива до Палестины и Мьянмы", - сказал Эрдоган.

Напомним, сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Турцию с официальным визитом.