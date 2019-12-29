Зеленский рассказал об обмене экс-беркутовцев

Освобождение пятерых бывших сотрудников спецподразделения МВД Беркут, обвиняемых в убийствах на Майдане, было ключевым условием проведения обмена пленными между Украиной и так называемыми "республиками" на Донбассе.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в аэропорту Борисполь в ходе встречи освобожденных украинцев в воскресенье, 29 декабря.

"По поводу беркутовцев - это условие "всех на всех". Условие этого обмена - мы забирали наших героев. Я считаю, что это было сложное решение, решение политическое, это правда, и я считаю, что наши бойцы, наши военные, наши журналисты, они все являются героями. И я уверен, что для нас приоритетом является вернуть наших людей, - сказал Зеленский.

Президент считает, что их передача не повлияет на расследование дела Майдана: "Почему были без приговоров (экс-беркутовцы - ред.) - мы разберемся. Это никак не будет влиять на дела Майдана... Как я и сказал, дела Майдана мы завершим обязательно.

Зеленский добавил, что если бы Украина не обменяла экс-беркутовцев, то "мы бы не получили наших разведчиков, не получили бы ребят, которые были в Дебальцево".

"Даже если бы был приговор суда, они (экс-беркутовцы - ред.) бы получили бы пять и шесть лет. Я вам скажу: если бы у меня было 100 беркутовцев и мне бы предложили одного разведчика, одного, то я бы им отдал 100 беркутовцев и вернул бы живого разведчика, - заявил глава государства.

Также Зеленский уточнил, что в ходе обмена на Донбассе был освобожден 81 человек, но 76 из них вернулись на подконтрольную Украине территорию, остальные остались в ОРДЛО, потому что там находятся и семьи.

Напомним, на Донбассе завершилось взаимное освобождение удерживаемых лиц.

В ходе обмена пленными на КПВВ Майорское были освобождены 76 украинцев.

Ранее СМИ сообщили, что украинской стороне передали 81 человека, а в "ЛДНР" отправились 139 человек. При этом с обеих сторон были люди, отказавшиеся возвращаться.

Также стало известно, что Украина передала сепаратистам пятерых экс- беркутовцев и бразильского наемника Рафаэля Лусварги, осужденного к 13 годам тюрьмы, а также ряд граждан России.