Зеленский решил пока не проводить кадровые изменения в Кабмине, - источники

Президент Владимир Зеленский пока не планирует кадровых изменений в правительстве Алексея Гончарука, как он пообещал во время великого пресмарафону на фудмаркеті. Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на источники в "Слуге народа".

13 января в Офисе президента состоялось большое аппаратное совещание с участием всего руководства ОУ, Кабинета министров и Верховной Рады. На ней фактически происходил отчет премьер-министра Гончарука и его правительства перед президентом.

По словам очевидцев, Гончарук озвучил, что Кабмин выполнил около 80% задач, которые им поставили в ОПУ. В то же время на совещании не обсуждали возможную ротацию в Кабмине.

Издание уверяет, что еще перед Новым годом в Офисе президента уверяли, что Зеленский планирует уволить нескольких министров, и теперь источники в "Слуге народа" уверяют, что президент пока что правительство не тронет.

Отмечалось, что в Офисе президента довольно критично настроены в отношении деятельности правительства и имели несколько вариантов переформатирования Кабмина, однако все зависело от главы государства. Якобы речь шла о замене двух-трех министров.

Напомним, что в октябре во время большого пресс-марафона на фудмаркета президент Владимир Зеленский отмечал, что дал министрам время, чтобы показать результат до нового года.