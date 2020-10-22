Зеленський розповів, для чого йому опитування

Володимир Зеленський пояснив, що опитування у день виборів потрібне, щоб почути думку народу.

Про це Зеленський розповів у інтерв'ю чотирьом телеканалам, - пише УП.

"Мене дуже цікавить і мені дуже важлива думка людей, тому що народовладдя - це те, що я обіцяв у своїй передвиборній програмі. І ми дійсно... ви знаєте, що вже готовий закон до другого читання, закон про референдум в Україні. Тому такі питання для мене дуже важливі особисто. Я хочу відчути народ", - сказав Зеленський.

Зеленський підтвердив, що результати всеукраїнського опитування 25 жовтня не матимуть юридичних наслідків. Водночас він додав, що планує використати отримані дані для своїх майбутніх пропозицій депутатам.

Фінансувати опитування буде партія Слуга народу. Вона укладе договір з соціологічною компанією. Там наголошують, що не витрачатимуть на ініціативу Зеленського гроші платників податків