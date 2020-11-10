Зеленський розповів Меркель про провокації з боку бойовиків

Глава держави сьогодні телефоном обговорив із канцлером Німеччини Ангелою Меркель ситуацію на Донбасі. Володимир Зеленський розповів про провокації з боку проросійських бойовиків.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава української держави поінформував Меркель про зменшення втрат з боку підрозділів Об'єднаних сил у порівнянні з минулим роком, що було досягнуто у результаті перемир'я на Донбасі.

"Однак все ще тривають провокації з боку незаконних збройних формувань. Це надзвичайно ускладнює просування до миру, - зазначив Зеленський.

Також президент поскаржився німецькому канцлеру на зрив окупантами відкриття нових контрольних пунктів в'їзду-виїзду "Щастя" і "Золоте" в Донецькій і Луганській областях.

Крім того, Зеленський розповів Меркель про український план спільних дій для сприяння активізації роботи Тристоронньої контактної групи. Цей план вже передали партнерам по нормандському формату.