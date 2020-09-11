Зеленський розраховує на скору зустріч лідерів країн "нормандської четвірки"

Президент Володимир Зеленський сподівається на проведення зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція та РФ) незабаром.

Як передає прес-служба Офісу президента, про це він сказав під час телефонної розмови з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

"Ви повинні знати, що там, на Донбасі, живуть люди, які дуже хочуть миру і які цінують зусилля з його досягнення. Сьогодні відбувається зустріч радників лідерів країн "нормандської четвірки" в Берліні. Сподіваюся, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" відбудеться незабаром", - заявив Зеленський.