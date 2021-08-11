Зеленський розширив повноваження послів в Італії, Іспанії та Швейцарії

Президент Володимир Зеленський призначив послів України в Італії, Іспанії та Швейцарії послами за сумісництвом

Відповідні укази розміщені на сайті глави держави, передає "ДС".

Указом No352/2021 посол України в Швейцарії Артем Рибченко буде послом за сумісництвом в Ліхтенштейні.

Згідно з указом No354/2021, посол України в Італії Ярослав Мельник призначений послом за сумісництвом в Сан-Марино.

Указом No354/2021 посол України в Іспанії Сергій Погорельцев призначений послом в Андоррі за сумісництвом.

За матеріалами DsNews