Зеленський розширив санкції за російські вибори в Криму: хто потрапив до списку

Санкційний список поповнився кількома десятками людей, причетних до організації виборів на півострові.

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) про санкції за російські вибори в окупованому Криму.

Про це йдеться на сайті президента.

У санкційному списку опинилися:

Михайло Малишев - голова так званої "ЦВК Республіки Крим"

Костянтин Бахарєв - обраний у Криму депутат Держдуми Росії від "Єдиної Росії"

Юрій Ставицький та Володимир Сорокін - кандидати на виборах від російських "зелених" десятки інших членів "ЦВК Республіки Крим" та територіальних виборчих комісій