Зеленський: Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що заступник глави Офісу президента України Руслан Рябошапка розглядається як один із кандидатів на посаду генпрокурора України.

Про це Зеленський повідомив журналістам після брифінгу в Офісі президента у вівторок у Києві.

"Можливо, це один із варіантів, один із претендентів. Від самого початку моєї президентської кампанії я говорив, що Рябошапка крутий фахівець, я бачу його одним із претендентів", - сказав Зеленський, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про кандидатуру майбутнього генпрокурора.

Перед цим президент заявив, що Україні потрібен новий генпрокурор.

Як повідомлялося, генеральний прокурор України Юрій Луценко наразі перебуває в офіційній відпустці, про це 22 липня повідомила його прес- секретар Лариса Сарган.