Зеленский сформировал делегацию на Генассамблею ООН: список

Президент распорядился утвердить директивы делегации Украины на работу в Нью-Йорке: этот пункт его указа секретный
Президент Владимир Зеленский утвердил состав украинской делегации, которая будет представлять страну на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке.
В состав вошли:
Вадим Пристайко - министр иностранных дел, глава делегации;
Владимир Ельченко - постпред Украины при ООН, замглавы делегации;
Богдан Яременко - председатель комитета Рады по внешней политике;
Сергей Кислица - замглавы МИД;
Игорь Жовква - замглавы Офиса президента;
Оксана Коляда - министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц;
Виктория Кувшинникова - замдиректора-начальник отдела ООН департамента международных организаций МИД;
Алексей Луцкевич - замруководителя Главного управления по вопросам внешней политики, заведующий отделом многостороннего сотрудничества директората по вопросам внешней политики ОПУ;
Евгения Филипенко - директор департамента международных организаций МИД;
Руслан Нимчинский - и.о. директора департамента международной безопасности МИД.
Главе делегации разрешено привлекать для обеспечения работы в Нью-Йорке советников, экспертов и техработников.
17 сентября начала работу 74-я сессия ГА ООН.
Этап дебатов начнется 24 сентября, а днем ранее в Нью-Йорк прилетит Зеленский.
Генассамблея состоит из 193 государств-членов ООН.