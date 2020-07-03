Зеленський скасував кримінальну відповідальність за водіння авто в нетверезому стані

Станом на 1 липня президент його не підписав і формально в дію вступив законопроєкт про кримінальну відповідальність, ухвалений ще восени 2018-го.

Президент України Володимир Зеленський повернув до ВР зі своїм підписом закон, який скасовує кримінальну відповідальність за управління автомобілем у нетверезому стані. Відповідну інформацію розміщено на сайті Верховної Ради.

Ідеться про закон No3314, що передбачає зміни законодавства у зв'язку з прийняттям закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних правопорушень".

Станом на 1 липня президент його не підписав і формально в дію вступив законопроєкт про кримінальну відповідальність, ухвалений ще восени 2018-го. Він мав набути чинності саме 1 липня.

Нагадуємо, 1 липня в Україні набирав чинності закон No 7279-д щодо покарання водіїв за кермування автомобілем у нетверезому стані. Зокрема, для порушників суттєво зростуть суми штрафів

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