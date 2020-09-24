Зеленський скасував свій візит до Білорусі

Україна попросила перенести на рік Форум регіонів двох країн і візит глави держави, який мав відбутися в рамках заходу.

Україна скасувала запланований на жовтень візит президента Володимира Зеленського в Білорусь і свою участь у Форумі регіонів обох країн, який мав пройти у Гродні. Про це в четвер, 24 вересня, повідомив посол Білорусі в Україні Ігор Сокол.

За його словами, в липні від імені білоруського уряду були відправлені запрошення на Форум всім керівникам українських регіонів. І станом на серпень брати участь погодилося близько половини областей України.

В рамках цього Форуму опрацьовувався офіційний візит Зеленського.

"Буквально, днями українська сторона звернулася до нас з ініціативою перенести Форум на 2021 рік. Фактично, перекреслена спільна підготовча робота... Раз керівництво України поставило відносини "на паузу", значить, продовжимо спілкуватися з областями, містами, сільськими радами, бізнесом", - додав Сокол.

Він зазначив, що через таке рішення України постраждають, в першу чергу, економіки двох країн, міжрегіональні зв'язки і між простими людьми.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не визнає Лукашенка легітимним президентом. Також події в Білорусі сьогодні прокоментував президент Володимир Зеленський.

У відповідь у МЗС Білорусі заявили, що здивовані тим, що Київ не намагається приховати свою нібито несамостійність у питаннях зовнішньої політики.