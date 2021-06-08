Зеленський сказав Байдену, що Україні потрібен покроковий план членства в НАТО з чіткими датами - ОП

Джо Байден і Володимир Зеленський провели переговори перед зустріччю американського президента з Володимиром Путіним (Фото: Колаж НВ)

Президент Володимир Зеленський під час розмови з американським колегою Джо Байденом попросив, щоб НАТО надало покроковий план для членства України, прив'язаний до чітких дат. Про це розповів глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє пресслужба ОП.

Зеленський сказав Байдену, що час заяв і декларацій про наміри має залишитись в минулому. За словами Єрмака, Україна, без сумніву, є "невід'ємною частиною Європи за своїм ціннісним фундаментом". Він наголосив, що зараз потрібен саме логістичний план вступу України до НАТО в недалекому майбутньому.

В ОП додали, що рух України до НАТО - можливість досягти умов для стабільного та тривалого миру на Донбасі.

Особливу увагу Зеленський і Байден приділили питанню завершення проєкту Північний потік-2. Український президент наголосив, що це не питання економіки або бізнес-перспектив, а геополітичний інструмент Росії для розширення впливу в Європі. Також співрозмовники детально обговорили ситуацію на Донбасі: Зеленський розповів про кількість і характер обстрілів і реальну кількість російських військ біля кордонів України.

** 7 червня відбулась друга телефонна розмова президентів Володимира Зеленського і Джо Байдена.

Байден підтвердив тверду підтримку США суверенітету і територіальної цілісності України і "відзначив лідерство Зеленського у впровадженні фундаментальних реформ в країні", заявили в Офісі українського президента. Також глава Білого дому запросив колегу до Вашингтона в липні цього року, а Зеленський прийняв запрошення.

Офіс президента України після телефонної розмови президентів в пресрелізі виправив слова американського лідера про ПДЧ в НАТО. Спочатку в заяві було сказано, що Байден "підкреслив... важливість надання українській державі Плану дій щодо членства в НАТО". В ОП заявили, що виправили заяву після уточнення дипломатичних формулювань.

Сам Володимир Зеленський сказав, що Джо Байден запевнив його в повній і безумовній підтримці України. Переговори пройшли перед зустріччю Байдена з російським президентом Володимиром Путіним у Женеві 16 червня.