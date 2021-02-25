Зеленський скликає чергове засідання РНБО на 26 лютого

Президент Володимир Зеленський збирає ще одне засідання Ради нацбезпеки та оборони України. Воно відбудеться завтра, в п'ятницю 26 лютого 2021 року. Про це повідомляє Офіс президента.

Згідно з інформацією, засідання скликається у зв'язку з необхідністю ухвалення оперативних рішень щодо актуальних питань державної безпеки.

Організацію покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

У той же час, за інформацією "УП", засідання скликається на 17:30 в приміщенні Офісу президента. Пізніше цю інформацію підтвердили "УП" в Офісі президента.

Як повідомляв 5.UA, 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони про застосування санкцій проти нардепа "Опозиційної платформи - За життя" Тараса Козака та телеканалів, що йому належать. Відповідне рішення РНБО ухвалила також 2 лютого 2021 року.

Нагадаємо, 16 лютого Служба безпеки України оголосила про підозру в державній зраді громадянину України і проросійському пропагандисту Анатолію Шарію. На переконання слідчих, він здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері і діяв на замовлення Росії.

20 лютого РНБО запровадила санкції щодо Медведчука та його дружини через фінансування тероризму. Обмеження діятимуть щонайменше протягом 3 років.

5 Канал

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