Президент України Володимир Зеленський скликав ще одне позачергове засідання Верховної Ради на 13 липня.

Воно розпочнеться відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, що розпочалося о 14 годині, йдеться на сайті парламенту.

"Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев'ятого скликання 13 липня 2020 року відразу після завершення позачергового пленарного засідання Верховної Ради України, на якому розглянути проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху (реєстр. No 2695)", - йдеться у повідомленні.

Про необхідність розгляду цього законопроєкту йшлося на селекторній нараді в Офісі президента.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков повідомив, що цей закон посилює відповідальність водіїв за вчинення смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Зокрема, законопроєкт збільшує штрафи за кермування напідпитку, впроваджує штрафи за покидання місця ДТП, а також зменшує поле для маніпуляцій, щоб уникнути відповідальності.

"Терміновість ухвалення цього законопроєкту викликана кількістю порушень і тяжких ДТП, спричинених водіями у стані алкогольного сп'яніння, легкістю уникнення ними відповідальності", - пояснили в Офісі президента.

Нагадаємо, що в Україні з 1 липня набули чинності зміни до законодавства, які передбачали кримінальну відповідальність за водіння в стані сп'яніння.

Документ вносив у Кримінальний кодекс ст. 286-1, згідно з якою керування транспортними засобами в стані алкогольного, наркотичного, іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, каралося штрафом від 1 000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 - 34 000 гривень) з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Таке ж повторне правопорушення призводило б до штрафу в 51 000 гривен з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від 2 до 3 років.

Однак ця норма діяла приблизно добу, оскільки вже 3 липня Зеленський підписав закон, який скасував кримінальну відповідальність і повернув адміністративну.