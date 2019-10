Зеленский сменил состав СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский сменил состав Совета национальной безопасности и обороны Украины, введя в его состав секретаря СНБО Алексея Данилова и выведя из состава бывшего секретаря Александра Данилюка. Об этом УНН сообщает со ссылкой на указ главы государства.

"Об изменениях в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины

Согласно части четвертой статьи 107 Конституции Украины постановляю:

1. В частичное изменение статьи 1 Указа Президента Украины от 15 декабря 2014 No 929 "О составе Совета национальной безопасности и обороны Украины" (с изменениями, внесенными Указами от 16 февраля 2015 No 86, от 10 июля 2015 No 410, от 22 апреля 2016 No 166, от 16 мая 2016 No 212, от 29 августа 2016 No 372, от 13 сентября 2017 No 274, от 19 января 2018 No 10, от 28 марта 2018 No 90, от 22 марта 2019 No 86, от 31 мая 2019 No 340, от 15 июля 2019 No 520 и от 6 сентября 2019 No 665):

1) ввести в персональный состав Совета национальной безопасности и обороны Украины: Данилова Алексея Мячеславович - Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины; Евдокимова Валерия Владимировича - Председателя Службы внешней разведки Украины;

2) утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Бухарева Владислава Викторовича - заместителя Председателя Службы безопасности Украины - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления Службы безопасности Украины", - говорится в документе.

Этим же указом глава государства вывел Александра Данилюка из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Данилов был назначен на должность секретаря СНБО 3 октября после того, как Данилюк подал в отставку.