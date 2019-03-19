Зеленский сообщил, когда раскроет топ-5 своей команды

Шоумен и кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, пообещал представить топ-5 своей команды после выхода во второй тур президентских выборов.

Об этом он заявил в понедельник на встрече с представителями ведущих бизнес- ассоциаций в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы хотим представить ключевых людей до конца второго тура, если мы туда пройдем. По нос водить людей не будем - мы пятерку назовем. Остальные - там на это до президентских полномочий около 2,5 месяцев. Я считаю, нам этого времени хватит, чтобы всех найти", - рассказал Зеленский.

Во встрече кандидата с бизнес-ассоциациями участвовали экс-глава Министерства финансов Украины Александр Данилюк, бывший министр экономического развития и торговли Украины Айварас Абромавичюс, народный депутат Сергей Лещенко и совладелец Новой Почты Вячеслав Климов.

Зеленский говорит, что команда - "очень сложный вопрос". С некоторыми потенциальными кандидатами на ключевые государственные должности не удалось достичь договоренности.

"Вот есть персонаж, я с ним вел переговоры, потому что мы знаем друг друга с момента защиты Краматорского аэропорта в 2014 году - Кривонос Сергей Григорьевич, он защищал. Суперофицер. Он - кандидат в президенты, мы с ним встретились, договорились, как оно будет потом - посмотрим, но в секторе обороны ты - No1, я тебя вижу", - рассказал Зеленский.

По словам шоумена, накануне они с Кривоносом договорились о поддержке после второго тура президентских выборов.

"После этого через два дня и похода в Администрацию президента он снялся в пользу Порошенко. Я не знаю, с чем это связано, но я могу просто сказать, что этот человек был на это место", - сообщил Зеленский.

О кандидатах на должности в СБУ, по его словам, "надо смотреть на офицеров во вторых и третьих звеньях в службе".

"Многие нам пишут, и в онлайн-опросе. Не знаю этого человека, но все хвалят Смешко. Не знаю, никогда не общался, поэтому не могу сделать пока выводов", - пояснил Зеленский.

По его словам, после ознакомления с информацией о потенциальном члене команды нужно провести с ним время.

"Я должен с ним пожить - я не знаю, как можно по-другому людей брать на работу", - говорит кандидат в президенты.

На выборах президента Украины наблюдателями зарегистрировалось беспрецедентное количество украинских неправительственных организаций. В эфире "Громадського" об этом сообщила член Центральной избирательной комиссии Наталья Бернацкая.