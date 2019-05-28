Зеленский совершил свою первую рабочую поездку на фронт (фото)

Зеленский приехал в зону проведения ООС. Зеленский отметил, что условия для военных нужно улучшить.

Президент Украины Владимир Зеленский поехал в Луганскую область и осмотрел позиции военных в Станице Луганской и Счастье. Об этом сообщает пресс- служба главы государства.

Указывается, что Зеленский побывал на передовой в Станице Луганской. В частности, президент посетил пост наблюдения и блиндажи. Самая ближайшая позиция противника отсюда находится за 400 метров.

Гарант осмотрел быт бойцов, узнал качество питания, насколько бойцы обеспечены техникой. Условия для военных, которые защищают Украину, должны быть нормальными - подчеркнул Зеленский.

Также сообщается, что президент послушал доклад командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Сырского о ситуации в районе ООС. На совещании присутствовал и Руслан Хомчак.