Зеленский совершит первый зарубежный визит в Брюссель

4-5 июня состоится рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в институты Евросоюза и НАТО в Брюсселе

Об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский планирует встретиться с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской Комиссии Жан- Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, говорится в сообщении.

Отмечается, что президент проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны на Донбассе, обменяется мнениями по лидерам институтов ЕС и НАТО относительно дальнейших ключевых реформ в Украинии. Напомним, 28 мая генеральный директор Директората Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению ЕС Кристиан Даниэльссон и исполнительный директор по вопросам Европы и Центральной Азии в Европейской службе внешнего действия Томас Майр-Гартинг передали президенту Зеленскому приглашение посетить Брюссель .