Зеленский создал Совет по вопросам свободы слова из 15 человек: список

Сегодня, 6 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании при президенте Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"В целях обеспечения соблюдения конституционного права на свободу слова, налаживания эффективного взаимодействия государственных органов, средств массовой информации, институтов гражданского общества, в частности по предотвращению препятствия законной профессиональной деятельности журналистов, в соответствии с пунктом 28 части первой статьи 106 Конституции Украины постановляю образовать Совет по вопросам свободы слова и защиты журналистов", - говорится в указе президента.

Основными задачами Совета будет формирование предложений по защите информационного пространства в интересах информационной безопасности Украины, обеспечение реализации прав граждан на свободу слова и получение объективной, достоверной информации, а также обеспечение гарантий законной профессиональной деятельности журналистов.

Также в ближайшее время должно быть утверждено положение о Совете и его персональном составе, который предлагают сформировать из числа журналистов, ученых, экспертов, а также представителей общественных объединений и международных организаций, деятельность которых касается вопросов свободы слова и защиты журналистов. Также в работе Совета могут принимать участие с правом совещательного голоса консультанты и наблюдатели от международных организаций.

Президентом Владимиром Зеленским предложен такой состав Совета:

Президентом Владимиром Зеленским предложен такой состав Совета:

- Городской Вадим Васильевич - общественный деятель, секретарь Совета

- Бурмагин Александр Александрович - юрист

- Влащенко Наталия Викторовна - журналист, продюсер

- Городецкая Ирина Олеговна - юрист

- Гуменюк Наталья Петровна - журналист

- Дуцык Диана Ростиславовна - общественный деятель

- Елизаров Павел Александрович - продюсер

- Кречетов Максим Геннадьевич - журналист

- Лебедева Татьяна Яковлевна - общественный деятель

- Остапа Светлана Витальевна - журналист, редактор

- Писанко Людмила Александровна - редактор

- Попова Татьяна Валерьевна - общественный деятель

- Томиленко Сергей Антонович - общественный деятель, журналист

- Шевченко Тарас Сергеевич - юрист, общественный деятель

- Штурхецкий Сергей Владимирович - общественный деятель.

В то же время утратившими силу признаются указы президента от 23 февраля 2016 года No 61 "О Совете по вопросам защиты профессиональной деятельности журналистов и свободы слова", а также от 12 декабря 2016 года No 552 и от 15 декабря 2017 года No 421 "О изменениях в составе Совета по защите профессиональной деятельности журналистов и свободы слова".

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Прямий канал

https://prm.ua