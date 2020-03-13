Зеленский созывает экстренное заседание СНБО по закрытию границ Украины

Днем в пятницу, 13 марта, Совет национальной безопасности и обороны соберется на внеочередное совещание, после которого Украину могут объявить страной с полностью закрытыми пунктами пропуска.

Сегодня утром пресс-секретарша президента Владимира Зеленского Юлия Мендель объявила о том, что гарант распорядился созвать СНБО из-зи ситуации с коронавирусом.

При этом чиновница не сказала о намерениях властей закрыть границы, но об этом заявляют источники многих СМИ.

- Сегодня будет заседание СНБО по обсуждению связанной с безопасностью в стране ситуации. Детали заседания будут сообщены после завершения, - отметила Мендель.

Скорее всего, у нас, где официально медики подтвердили лишь три случая заболевания китайским штаммом COVID-19, объявят о полном закрытии работы всех пунктов въезда/выезда. Это поможет снизить темпы распространения коронавируса, но без эффективной социальной изоляции внутри страны кардинально ситуацию вряд ли изменит, поскольку болезнь уже проникла в Украину, а врачи ее просто не обнаруживали.

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