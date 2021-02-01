Зеленський сподівається на допомогу Байдена у врегулюванні на Донбасі

Зеленський сподівається на допомогу Байдена у врегулюванні на ДонбасіПрезидент зазначив, що санкції ЄС і США проти Росії дуже важливі, проте з їхньою допомогою не можна повернути до життя загиблих на сході України.

Президент Володимир Зеленський висловив бажання, щоб американський лідер Джо Байден допоміг завершити війну на сході України. Про це він заявив в інтерв'ю програмі Axios на американському телеканалі HBO, оприлюдненому в неділю, 31 січня.

"Президент Байден сказав, що він продовжить піклуватися і працювати над безпекою Європи. Це вкрай важливо, тому що безпека в Європі - це ми", - зазначив глава держави.

При цьому президент України нагадав, що наша країна прагне стати рівноправним членом НАТО.

"Якби Україна була членом НАТО, не було б ескалації на сході (України - ред.). Ми вдячні Європі за їхню допомогу, за санкції. Ми вдячні США. Санкції важливі, але не можна повернути людські життя за допомогою санкцій", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, глава української держави запросив 46-го президента США Джо Байдена відвідати Київ. Зеленський висловив упевненість, що відносини двох країн покращаться.

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