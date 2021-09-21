Зеленський сподівається на допомогу ООН в деокупації Донбасу та Криму

Генеральна асамблея ООН є одним з основних майданчиків, де Україна може не лише обговорювати, а й вирішувати питання щодо Донбасу і Криму

Про це під час візиту в Нью-Йорк заявив президент Володимир Зеленський, інформує "ДС".

"Ми повинні не тільки говорити, а й вимагати відповідних дій. Ми шукаємо рішення по Донбасу і Криму на всіх майданчиках. Так, організація ООН - це один з головних майданчиків. І ми не повинні пропускати таку можливість. Наприклад, у нас буде зустріч з президентом Турецької Республіки. І ми всі знаємо заяву Туреччини про невизнання анексії Криму з боку Російської Федерації та про невизнання виборів у Держдуму РФ через залучення до них жителів окупованих українських територій".

Для нас дуже важливо, що ООН визнала Кримську платформу. Думаю, ми можемо говорити про підтримку України з боку наших партнерів в цей дуже непростий час, - цитує слова Зеленського телеканал "Дом".

Президент підкреслив, що Україна повинна "максимально ефективно використовувати цей візит для двосторонніх зустрічей з різними країнами". Він доповнив, що на полях Генасамблеї ООН очікуються зустрічі з лідерами різних країн.

Разом з тим Зеленський акцентував, що через геополітичну ситуацію "трусить весь світ". "Тільки через діалог, через прагнення до стабільності можна вирішити ці проблеми", - резюмував він.

Президент України Володимир Зеленський ввечері 20 вересня прибув до США для участі у Генеральній асамблеї ООН.