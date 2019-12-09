Зеленский стоит перед выбором между капитуляцией и войной - The Washington Post

Когда в понедельник, 9 декабря, президент Украины - бывший комедийный актер с мальчишеским лицом - впервые лично встретится с президентом России (страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) Владимиром Путиным, главной темой для обсуждения станут попытки положить конец войне.

Однако гораздо более важный момент, возможно, будет заключаться в том, какой тон будет задан в этих отношениях: способен ли относительно неопытный президент Украины Владимир Зеленский противостоять подлому и расчетливому лидеру России.

Цель встречи в Париже - найти способы положить конец войне на востоке Украины, где поддерживаемые Россией сепаратисты взяли под свой контроль часть украинских территорий в ходе войны, которая длится уже более 5 лет и которая унесла жизни более 13 тысяч человек.

Зеленский - новичок в политике, сыгравший роль президента в телесериале, прежде чем одержать победу на выборах, - отчаянно стремится завершить эту войну (именно такое обещание он дал в ходе своей предвыборной кампании) и вернуть восток Украины. Однако на этой встрече с Путиным позиции Зеленского будут ослаблены теми подозрениями, которые Трамп высказал в адрес Украины. В расследовании в рамках процедуры импичмента конгрессмены изучают решение Трампа приостановить военную помощь Украине, являющейся ключевым противовесом влиянию России, - решение, которое предположительно было попыткой заставить власти этой страны оказать президенту США политическую услугу.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон выступят в роли посредников на этих переговорах - это будет первая встреча контактной группы с 2016 года, которая должна "растопить" замороженный конфликт и возродить мирный процесс, основы которого были заложены в соглашениях, подписанных в 2014 и 2015 годах.

Никаких серьезных прорывов не ожидается, однако эксперты предполагают, что некоторые положительные шаги все же возможны.

В четверг, 5 декабря, советник Зеленского Андрей Ермак озвучил требования Украины касательно нового перемирия и обмена заключенными в своем выступлении в Королевском институте международных отношений в Лондоне и пригрозил, что в отсутствие мира Украина "выстроит стену" и будет "с ней жить". Никаких иных подробностей он не сообщил.

В своем недавнем интервью журналу Time и нескольким европейским изданиям Зеленский сказал, что, отправляясь на переговоры, он не доверяет никому - ни Путину, ни европейским лидерам.

Зеленский неожиданно пришел к власти на волне общественного недовольства действиями украинского политического истеблишмента. И сразу после своего избрания он оказался в центре разразившегося в США скандала и процедуры импичмента из-за того, что в ходе телефонного разговора от 25 июля Трамп попросил его "оказать нам услугу" и собрать компрометирующие материалы на бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера Байдена.

Тот телефонный разговор и попытки мировой сверхдержавы надавить на Украину выставили Зеленского в не слишком хорошем свете. Украинский президент попытался снискать расположение Трампа, пожаловавшись на то, что Франция и Германия прикладывают недостаточно усилий для того, чтобы поддержать Украину. На самом деле Европа внесла более внушительный вклад, нежели США: в октябре специальный советник главы Еврокомиссии Элмар Брок сообщил в интервью украинскому новостному агентству, что с 2015 года Евросоюз предоставил Украине 18 миллиардов евро (около 20 миллиардов долларов).

Между тем, как сообщает издание Defense News, с 2014 года США предоставили Украине военную помощь на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов.

С момента своего избрания Зеленский выбрал в некотором смысле трамповскую стратегию общения с прессой. Он по большей части не пользуется привычными каналами, вместо этого выкладывая свои заявления в YouTube на его канале Зе!Президент. В своих роликах Зеленский делает заявления, занимаясь на беговой дорожке или управляя автомобилем. Позиционируя себя как самого обычного человека, он одевается просто, почти никогда не надевает галстук, а порой даже не бреется.

Но разве обычный человек должен вступать в чрезвычайно сложные мирные переговоры с таким лидером, как Путин, который блестяще разбирается в технических и военных тонкостях украинского конфликта?

Стратегическая задача Путина - сохранить Украину на орбите России и не позволить ей развернуться к Западу в стремлении к более открытой демократической модели и к ликвидации коррупции.

Оппоненты Зеленского опасаются, что его относительная неопытность может обернуться тем, что он согласится на слишком серьезные уступки Путину.

Еще до того, как Зеленский начал играть роль президента в телесериале, он однажды сказал, что готов на коленях умолять Путина не применять военную силу против Украины. (Он сказал это 1 марта 2014 года, спустя несколько дней после того, как Россия отправила в Крым своих военных в форме без опознавательных знаков, чтобы те захватили правительственные здания и подняли над ними российские флаги.)

Вопросы касательно наличия у Зеленского необходимых навыков ведения переговоров были озвучены в тщательно продуманном заявлении Министерства иностранных дел России - после того как Киев и Москва обменялись заключенными в начале сентября. В этом заявлении МИД России высоко оценил "разумный подход и готовность [Зеленского] к компромиссу". Критики Зеленского немедленно ухватились за это заявление, назвав его доказательством готовности украинского президента пойти на чрезмерные уступки.

Националисты устроили в Киеве демонстрации, протестуя против "капитуляции" Зеленского, после того как он поддержал так называемую "формулу Штайнмайера" - план мирного урегулирования, предполагающий проведение выборов в восточных областях Украины, предоставление им определенной степени автономии и возвращение украинским властям контроля над границей.

Ветераны и националисты Украины выступают против "формулы Штайнмайера", считая, что она позволяет легитимизировать действия сепаратистов и дает Путину возможность получить то, чего он хочет. Позже Зеленский сказал, что "не будет никакой капитуляции" и не будет никакого голосования до тех пор, пока не будут отведены все вооруженные формирования и Украина не получит контроль над собственной границей. Вероятнее всего, именно эти два пункта станут камнями преткновения на переговорах в Париже в понедельник, 9 декабря.

Виктория Войцицкая, аналитик и бывший депутат, поддерживающая реформы, считает, что существуют "горькие пилюли", которые Украина не проглотит - к примеру, амнистия для бойцов сепаратистских сил. Она опасается, что Зеленский не сможет выстоять против Путина, когда они будут обсуждать условия проведения выборов на востоке Украины.

По ее мнению, самая важная задача Зеленского - сделать так, чтобы европейские лидеры не смягчали санкции, введенные против России в связи с ее действиями в Украине, несмотря на тот ущерб, который санкции наносят европейским экономикам, и показали России, что она неправа.

"Я считаю, что это чрезвычайно удобная платформа для того, чтобы четко и публично донести до европейских лидеров и до Путина позицию Украины. Вот что мы сделали, вот чего мы достигли, - сказала она в интервью в Киеве. - Украина сделала очень многое. Это не мы. Речь идет о войне, и за этим столом сидит наш враг. Это Россия, которая подпитывает войну на ежедневной основе. Этому необходимо положить конец".

Проевропейский украинский журналист Виталий Портников считает, что, если Зеленский не уступит Путину, Москва просто усилит давление на Украину.

"Украинский президент оказался перед чрезвычайно сложным выбором - между капитуляцией и войной", - написал он в своей статье, опубликованной на либеральном сайте Grani.ru, который выступает с критикой в адрес Кремля и который был заблокирован в России.

В ноябре президент Литвы Гитанас Науседа встретился с Зеленским в Вильнюсе и сказал, что Украина не должна идти на губительные уступки России, "проводя переговоры с достаточно сильным партнером по переговорам".

Он добавил: "Мы не хотим, чтобы вы шли на уступки, которые вам навредят".

По мнению аналитиков, сильной стороной Зеленского на переговорах с Путиным является то, что он предлагает начать все с начала и что он сильно отличается от своего предшественника Петра Порошенко, чьи отношения с Россией были токсичными.

Политический аналитик из Московского центра Карнеги Константин Гаазе сказал, что Зеленскому необходимо наладить рабочие отношения с Путиным, чтобы урегулировать конфликт. По его словам, Путин, возможно, будет уважать Зеленского больше, чем Порошенко. Но Гаазе также указал на уязвимость нового украинского президента, ставшую следствием процедуры импичмента в США.

"Он понимает, что его карты лучше, чем карты Зеленского, - отметил Гаазе. - В результате вся ситуация сводится к личным отношениям и тому, как они поговорят. Я думаю, Путин ожидает, что, когда двери закроются, Зеленский поведет себя прагматично".

В пятницу, 6 декабря, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выразил "очень осторожный и очень сдержанный оптимизм" касательно улучшений в отношениях между Москвой и Киевом.

Но несмотря на более позитивную атмосферу, по мнению аналитиков, руки Зеленского связаны протестом многих украинцев против каких-либо уступок Москве.

"Он мало что может предложить Путину. В противном случае он рискует дестабилизировать внутриполитическую ситуацию", - отметил Тим Эш из BlueBay Asset Management. В своем электронном письме он также предположил, что Путин, по всей видимости, хочет продемонстрировать готовность к разумным решениям, но при этом не идти на значимые уступки.

"Путин - не тот человек, который легко меняет свои позиции, и слово "компромисс" как правило не фигурирует в его речи - как минимум в отношении противников", - написал Эш.

Робин Диксон и Дэвид Стерн, The Washington Post (США)

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