Зеленский Столтенбергу: Украина ожидает от НАТО поддержки в Черноморском регионе

Президент Владимир Зеленский на встрече с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Киев рассчитывает на усиление взаимодействия с Альянсом для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Об этом президент Украины заявил на заседании Комиссии Украина-НАТО в Киеве.

"Мы также заинтересованы усилить взаимодействие для восстановления стабильности и безопасности в Черноморском регионе. Мы ожидаем поддержку предложений Украины относительно практических шагов по имплементации Черноморского пакета НАТО, принятого в апреле этого года. Нам нужно совместно усиливать способности ВМС Украины в этом важном для нас регионе", - заявил Владимир Зеленский.

Кроме того, Зеленский добавил, что Украина стремится углубить сотрудничество с НАТО для укрепления обороноспособности.

"Только эффективные реформы являются залогом нашего членства в Альянсе. Мы стремимся к трансформации Украины в соответствии со стандартами НАТО и именно на этом мы фокусируем наши совместные усилия", - отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским напомнил о неизменной позиции НАТО, касающейся незаконной аннексии Крыма Россией.

Напомним, Североатлантический совет НАТО - представители всех 29 государств- членов вместе с генсеком Йенсом Столтенбергом - накануне, 30 октября, начал двухдневный визит в Украину.

Согласно программе мероприятий, сегодня в Киеве Генеральный секретарь НАТО, помимо участия в заседании Комиссии НАТО- Украина с президентом Украины Владимиром Зеленским, выступит с речью в парламенте Украины.

ATR.ua

http://atr.ua