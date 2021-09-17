Зеленський створив групу із протидії ПП-2, яку очолив голова ОП Андрій Єрмак

До її складу увійшли голова СБУ, голова Нафтогазу, міністр енергетики та секретар РНБО.

У зв'язку з реалізацією проекту Північний потік-2, який несе пряму загрозу національній безпеці і безпеці України та Європи, президент Володимир Зеленський створив робочу групу з напрацювання пропозицій щодо нейтралізації відповідних ризиків. Про це в четвер, 16 вересня, повідомила прес-служба глави держави.

"Робоча група повинна підготувати пропозиції про заходи щодо запобігання та мінімізації негативних наслідків для держави від споруди газопроводів і розробити пропозиції щодо зменшення окремих загроз у сфері безпеки та енергетичній сферах", - йдеться в повідомленні.

Згідно з розпорядженням No545/2021-рп, групу очолив голова Офісу президента Андрій Єрмак. До її складу, зокрема, увійшли голова Служби безпеки України Іван Баканов, глава правління НАК Нафтогаз України Юрій Вітренко, міністр енергетики Герман Галущенко, секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов.

При цьому зазначено, що керівник робочої групи в разі потреби може вносити зміни до її складу і залучати до роботи представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

Нагадаємо, 10 вересня у Росії заявили про завершення будівництва Північного потоку-2. Федеральне мережеве агентство почало процес сертифікації газопроводу і прийме рішення протягом чотирьох місяців.